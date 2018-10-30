РФ может позариться на новые территории Украины - МИД Украины предупредил об опасности

30.10.2018 11:52

Сегодня стало известно о том, что страна-агрессор может позариться на новые территории Украинского государства. Елена Зеркаль, которая является заместителем главы МИД Украины, заявила, что если Украинское государство и страна-агрессор денонсируют договор о сотрудничестве в использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в далеком 2003 году, это послужит катализатором для нового спора за территории между двумя странами, сообщает "Диалог.UA".

Зеркаль добавила, что при таком развитии событий официальный Киев не сможет рассчитывать на получение дополнительных прав. Также она напомнила, что данный договор состоит из 5 статей, но одна из них никогда не была реализована, а именно, статья о делимитации акватории Азовского моря. Чиновница уверяет, что, отменив этот договор, Украинское государство ничего не получит с точки зрения дополнительных прав, но, по мнению Зеркаль, Украина получит новый территориальный спор со страной-агрессором, который будет касаться делимитации Азова. Напоследок заместитель министра иностранных дел Украины подчеркнула, что украинский судебный иск против Москвы основную свою базу имеет на Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, и это учитывая факт того, что существовал данный двусторонний договор между Украинским государством и страной-агрессором. Напомним, президент Украинского государства Петр Порошенко прокомментировал резолюцию Европейского парламента насчет действий России в водах Азовского моря и предупредил агрессора.