Тимошенко создаёт «военный кабинет»

30.10.2018 14:33

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о начале формирования так называемого "военного кабинета", который будет заниматься развитием "Стратегии мира" для Украины. Об этом она сказала во время очередного форума "Новый курс Украины" в Киеве, 30 октября, передает УП.

Сначала Тимошенко раскритиковала военную доктрину президента Петра Порошенко, отметив, что она нуждается в серьезной доработке, поскольку в ней прописана "полная совместимость" украинской армии со стандартами НАТО.

По ее мнению, это утопия.

"Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому графику и которые будут абсолютно адекватны ко всем глобальным вызовам", - сказала политик.

"Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета", - заявила лидер "Батькивщины".

По ее словам, состав этого кабинета будет обнародован до дня президентских выборов.

При этом Тимошенко поручила координацию формирования военного кабинета экс-нардепу, политическому деятелю Андрею Сенченко.

Она добавила, что события на Донбассе - это стресс-тест, который проверил, как работают ООН, ОБСЕ и другие международные организации, которые должны защищать мир.

По ее мнению, международные институты в случае агрессии против Украины не сработали.