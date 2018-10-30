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Зеленский: если люди хотят говорить по-русски — отцепитесь! Пусть говорят по-русски

30.10.2018 19:38
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Зеленский: если люди хотят говорить по-русски — отцепитесь! Пусть говорят по-русски

Зеленский считает, что народ оккупированного РФ Донбасса и аннексированного Крыма имеет право говорить по-русски, поэтому официальная власть должна это понять и оставить их в покое.
Такие слова от актера студии «Квартал 95» прозвучали в эфире канала ТСН, где решивший принять участие в выборах президента Украины комик выступил со скандальным заявлением.
Стоит отметить, что заявление Зеленского пользователи Сети восприняли неоднозначно. Участники обсуждений подчеркнули — граждане Украины обязаны знать государственный язык. В тоже время на русском языке украинцам никто не запрещает разговаривать.
Источник mikroskop.net.ua



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, заявление
 
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