Зеленский: если люди хотят говорить по-русски — отцепитесь! Пусть говорят по-русски

30.10.2018 19:38

Зеленский считает, что народ оккупированного РФ Донбасса и аннексированного Крыма имеет право говорить по-русски, поэтому официальная власть должна это понять и оставить их в покое.

Такие слова от актера студии «Квартал 95» прозвучали в эфире канала ТСН, где решивший принять участие в выборах президента Украины комик выступил со скандальным заявлением.

Стоит отметить, что заявление Зеленского пользователи Сети восприняли неоднозначно. Участники обсуждений подчеркнули — граждане Украины обязаны знать государственный язык. В тоже время на русском языке украинцам никто не запрещает разговаривать.

Источник mikroskop.net.ua