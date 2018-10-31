Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Агрессия в Азовском море: в Украине предложили эффективный ответ Путину

31.10.2018 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Агрессия в Азовском море: в Украине предложили эффективный ответ Путину

Власти Украинского государства следует предоставить ответ на все российские казни в акватории Азовского моря симметричным образом, то есть, нужно начать останавливать судна, принадлежащие Российской Федерации.

Как пишет replyua.net, в эфире «Обоз.ТВ» такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, подчеркнув, что это будет хорошим вариантом решения проблемы агрессии Москвы. 

В частности, он отметил, что сейчас руководству Украины нужно задать вопрос, почему же по настоящее время никто такого не сделал? Также эксперт с возмущением заявил: «Да и вообще, я начал бы, наверное, с того что, прежде всего, Верховному главнокомандующему ВСУ нужно определиться – что у нас в Азовском море? Дружба с миром и совместным использованием по договору, или все же у нас там конфликт с конфронтацией, и нужно срочно денонсировать соглашение и требовать от международного сообщества незамедлительного вмешательства в данную ситуацию».

При этом военный эксперт подчеркнул, что если кто-то надеется на обсуждаемый в настоящее время вариант на счет расширения мандата спецмиссии ОБСЕ на Азовское море, то зря, так как это по факту не изменит ситуацию. 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Азовское море
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх