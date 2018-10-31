Цены на газ: установлены окончательные тарифы для населения

31.10.2018 21:06

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз" Украины обнародовала цены на газ на условиях специальных обязанностей (ПСО), которые будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года.

Решение опубликовала пресс-служба компании 30 октября.

Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривны с учетом НДС.

"Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривны, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривны", - говорится в сообщении.

В НАК отметили, что новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября, согласно которому цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.

Источник: https://from-ua.com