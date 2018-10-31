- Захват Азовского моря: на побережье танки, стрельба. 15:16
- ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО14:55
- «Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне14:38
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Войска России уже около украинской границы: тревожные кадры взбудоражили весь Интернет 14:00
- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
- В Киеве и Сумах митингуют против повышения цен на газ13:35
- Украине нужно готовиться к худшему. Названа цель Путина13:15
- В Украине ударят морозы: синоптик озвучил даты13:01
- Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление12:45
Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков
Знаменитый педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему прививки делать нужно и как лечиться от ОРВИ без антибиотиков, пишет Знай.
Евгений Комаровский ответил на главный вопрос большинства родителей - как вырастить здорового и счастливого ребенка.
По его словам, большинство людей не знают даже, что такое простуда.
Простуда — это болезнь, связанная с переохолоденням организма. Но чем, на самом деле, люди болеют — острые респираторные заболевания, а также грипп.
Наш организм, наш иммунитет сам себя спасает, убивая вражеские бакерии и инфекцию.
Чтобы быстро побороть ОРВИ нужно помнить, что не золотые таблетки нас спасут, а правильный ход действий — не переедать, много пить и тепло одеваться, дышать свежим воздухом и за несколько дней все будет в порядке.
То же самое касается и детей. Если все правильно сделать, создать им условия, и не запихивать их кучей таблеток.
А, чтобы лекарства были эффективными, нужно запомнить - ребенка нужно правильно одеть и давать много пить.
Вакцинация
Люди перестали бояться, поэтому отказываются от прививок - вот главная проблема на сегодняшний день.
От гриппа есть вакцина! Однако в нашей стране к прививкам относятся очень скептически.
Но так сложилось, что опасных заболеваний люди бояться перестали, а прививок боятся.
"Вы когда видели в последний раз полиомиелит? Никогда! Так, 30 лет назад на планете болело 350 тысяч человек, а в прошлом году на весь мир зафиксировано 17 случаев. А вот корь болели все дети, многие из них умирали. Итак, прививки настолько эффективны, что они практически уничтожили болезни. Прививки - это добро, их нужно делать!" - говорит врач.
Он также добавил, что сейчас существует большое количество вакцин, которые можно самому выбрать. Таким образом с вакцинами не нужно бороться, нужно бороться ЗА них.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дети, грипп, антибиотик, Евгений Комаровский
- В одном из городов Донецкой области превышен эпидемический порог по гриппу
- Простуду - на дуэль! Секреты антивирусной защиты
- Антибиотики при гриппе: польза или вред
- В Краматорске начинается эпидемия гриппа?
- Врачи предупреждают: иммуностимулирующие препараты бесполезны при ОРВИ
- В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов
- ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО14:55
- «Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне14:38
- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
- Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление12:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции12:15
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
- Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе11:20
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО14:55
- «Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне14:38
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Войска России уже около украинской границы: тревожные кадры взбудоражили весь Интернет 14:00
- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
- В Киеве и Сумах митингуют против повышения цен на газ13:35
- Украине нужно готовиться к худшему. Названа цель Путина13:15
- В Украине ударят морозы: синоптик озвучил даты13:01
- Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление12:45
- В России возле здания ФСБ прогремел взрыв. Есть жертвы12:30
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"