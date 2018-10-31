- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- Похолодание уже скоро: синоптик пояснила, когда начнется снижение температуры12:00
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
- Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе11:20
- Друг Януковича рассказал о катастрофе Путина: Киев уничтожит «русский мир»11:05
- Как изменится коммуналка для украинцев: эксперт сделал печальный прогноз10:45
- Вели пушечный огонь и проламывали линию обороны10:14
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- Шведы массово вживляют микрочипы под кожу: ученые рассказали об опасности имплантации 09:48
Похолодание уже скоро: синоптик пояснила, когда начнется снижение температуры
В начале ноября ожидается резкое понижение температуры в Украине. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке предупредила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ближайшие несколько дней в большинстве областей сохранится довольно комфортная погода, однако уже с 4 ноября в Украину зайдут холодные воздушные массы. Сначала температура начнется понижаться в восточных областях, затем холодный фронт распространится уже на все регионы. Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань дал долгосрочный прогноз погоды в Украине на ближайшие три года.
По его словам, 2019 год будет сырой и холодный. Еще менее урожайный, чем ожидается в 2018 году. Планета Меркурий руководит следующим годом. При этом Горбань подчеркнул, что морозы будут стоять до последних чисел марта, а июнь будет очень дождливым и довольно прохладным. Кроме того, не будет жаркой погоды и в июле, а вот август обещает изнуряющую жару.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
- На Донбасс идет похолодание
- Синоптик: готовьтесь к сильному похолоданию с 20 октября
- Синоптики розповіли, де в Україні суттєво похолодає
- ''Доставайте штаны с начесом'': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине
- 23 сентября в Украине резко похолодает, - синоптики
- Ситоптики не советуют украинцам прятать курточки
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
- Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе11:20
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Новотроицком»09:45
- «Кадровые перестановки»: В «ДНР» поменяли «министра»08:30
- На Донбассе проведут спецоперацию: местных просят не выходить из дома08:00
- Боевики «ЛНР» выгоняют мирных жителей из их личных домов, а сами там обустраиваются07:47
- На «выборы» под видом «граждан ДНР» отправят наемников из РФ с паспортами «ДНР»07:24
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- Похолодание уже скоро: синоптик пояснила, когда начнется снижение температуры12:00
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
- Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе11:20
- Друг Януковича рассказал о катастрофе Путина: Киев уничтожит «русский мир»11:05
- Как изменится коммуналка для украинцев: эксперт сделал печальный прогноз10:45
- В Лондоне раскопали 700-летнюю «рыбу-вампира»10:29
- Вели пушечный огонь и проламывали линию обороны10:14
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"