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Похолодание уже скоро: синоптик пояснила, когда начнется снижение температуры

31.10.2018 12:00
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Похолодание уже скоро: синоптик пояснила, когда начнется снижение температуры

В начале ноября ожидается резкое понижение температуры в Украине. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке предупредила синоптик Наталья Диденко. 

По ее словам, ближайшие несколько дней в большинстве областей сохранится довольно комфортная погода, однако уже с 4 ноября в Украину зайдут холодные воздушные массы. Сначала температура начнется понижаться в восточных областях, затем холодный фронт распространится уже на все регионы. Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань дал долгосрочный прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. 

По его словам, 2019 год будет сырой и холодный. Еще менее урожайный, чем ожидается в 2018 году. Планета Меркурий руководит следующим годом. При этом Горбань подчеркнул, что морозы будут стоять до последних чисел марта, а июнь будет очень дождливым и довольно прохладным. Кроме того, не будет жаркой погоды и в июле, а вот август обещает изнуряющую жару. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
 
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