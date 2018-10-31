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Срочно: Украина закрывает воздушное пространство над Черным морем, первые подробности
Украиной временно приостановлен в использовании для самолетов воздушный коридор над акваторией Черного моря
Воздушное пространство над Черным морем в районе западного побережья Крыма из-за проведения ракетных стрельб в начале ноября может быть небезопасной для воздушных судов.
В связи с учениями Украина объявила эту зону опасной и ввела ограничения для перелетов гражданского авиатранспорта.
«Опасная для гражданской авиации зона полетов установлена над открытыми водами Черного моря с «захватом» воздушного пространства, ответственность за управление которым лежит на российской стороне. Ограничения устанавливаются в связи с проведением Украиной в этом районе ракетных стрельб на период с 1 по 4 ноября. Таким образом, Киев ввел запрет на полеты гражданской авиации в этом районе на всех высотах», – говорится в сообщении.
При этом, украинская сторона информацию о запрете полетов пока не комментировала.
После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил.
Ранее сообщалось, что подразделения Донецкого пограничного отряда и состава сил и средств противодесантной обороны Объединенных сил выполняют боевые маневры на побережье Азовского моря.
Это происходит в рамках учений, на которых пограничники должны отработать задачи по охране и обороне побережья.
Как сообщается на официальном сайте МВД Украины, пограничники в составе мобильных групп работали над повышением уровня своей боевой подготовки и сплоченности действий.
На днях к учениям присоединились инструкторы Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, которые могут похвастаться реальным боевым опытом, полученным во время сдерживания российской военной агрессии на Донбассе. Они провели тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированным машин и расчетами группового оружия.
На днях к учениям присоединились инструкторы Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, которые могут похвастаться реальным боевым опытом, полученным во время сдерживания российской военной агрессии на Донбассе. Они провели тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированным машин и расчетами группового оружия.
Во время учений пограничники отрабатывали шаги по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника, которые могут высадиться с моря.
Также в рамках учений проходили стрельбы из стрелкового и группового оружия, а также боевых машин. Отмечается, что стрельбы велись как днем, так и ночью. При этом на поле моделировались различные сценарии боя.
Ранее сообщалось, что в Великобритании резко высказались о беспределе Российской Федерации, которые происходят в Азовском море. Об этом заявил британский эксперт по России Эдвард Лукас.
«У меня есть такое предложение: пригласить всех послов стран Запада на морскую прогулку на лодке», — отметил он.
Более того, Лукас уточнил, что «наконец этот вопрос обсуждается публично и открыто. Потому что до этого все эти проблемы были как-то таинственны и полностью замалчивались украинской властью».
Как утверждает эксперт, вопрос об аннексии Азовского моря Украине нужно было поднимать еще раньше, во время строительства Керченского моста.
«Мне бы не хотелось снова увидеть повторение крымского сценария в Азовском море, ведь последствия этого, в частности для Мариуполя и Донбасса, будут катастрофическими», — подчеркнул он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, самолет, Черное море
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