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Украине нужно готовиться к худшему. Названа цель Путина
Основной целью России является полный срыв планов Украины вступления в Европейский Союз и НАТО с параллельным ослаблением и нестабильностью украинского правительства.
В Азовском море Москва преследует аналогичную цель подрыва портовых и экономических основ Украины. Об этом в комментарии изданию "Апостроф" заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он отметил, что действия украинской армии в схватке с российскими военными были впечатляющими.
Однако Россию в целом устраивает сложившаяся ситуация на Донбассе, позволяющая заблокировать украинское вступление в Евросоюз и НАТО. Американский генерал подчеркнул, что Москва пытается установить доминирование в Черноморском регионе, подрывая украинские ВМС и экономическую основу Украины в Азовском море с помощью сооружения Керченского моста и блокировании украинских портов в Мариуполе и Бердянске.
Ранее стал известен план возврата полного контроля Украине над Азовским морем, что напугало Кремль.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Азовское море
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