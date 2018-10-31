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В Киеве и Сумах митингуют против повышения цен на газ
Сегодня под стенами здания Кабинета министров, где запланировано проведение заседания правительства, люди собрались на митинг против роста стоимости газа для населения, передает replyua.net со ссылкой на «Вести».
Также известно, что депутаты Сумского горсовета должны рассмотреть и принять Обращение к президенту относительно немедленной отмены постановления Кабмина о повышении цены на газ для населения.
Следует отметить, что митинг против повышения цен на газ состоялся под Кабмином неделю назад.
Уже с завтрашнего дня, 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В украинском правительстве необходимость такого решения объяснили риском дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами, в первую очередь, с Международным валютным фондом. Спустя время появилась информация, что это повышение не последнее – газ будет дорожать еще минимум в два этапа.
Теги: Донбасс, митинг, газ, повышение тарифов
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