В Украине дорожает телефонная связь

31.10.2018 17:30

С 1 ноября 2018 года вступают в силу новые тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, утвержденные решением Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Вступления в силу Решения НКРСИ от 18 сентября 2018 года № 488 состоится 1 ноября 2018 года, сообщает Укринформ, передает Хвиля.

Согласно документу, на первом этапе предлагается повысить тарифы только для населения. В частности, для населения (как городов и райцентров, так и сел и поселков городского типа) повысилась месячная абонплата за пользование телефонным аппаратом с почасовой оплатой местных разговоров. Стоимость стационарной телефонной связи в среднем вырастет на 17% в городах и на 18,8% в селах. В среднем это составит 3 — 7 гривень по сравнению с ныне действующими тарифами.

Документом утверждены также предельные тарифы на указанные услуги на период с 1 января 2019 года. На данном этапе произойдет повышение тарифов для всех категорий пользователей, что позволит уравнять тарифы между категориями абонентов в городе и селе. Согласно плану поэтапного повышения цен на фиксированную телефонную связь, в 2019 году тарифы увеличатся еще на 2 — 5 грн.

Документом установлено, что операторы имеют право снижать Предельные тарифы, но не ниже уровня себестоимости соответствующей услуги.

Источник: https://from-ua.com