Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине ударят морозы: синоптик озвучил даты

31.10.2018 13:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине ударят морозы: синоптик озвучил даты

С первых дней ноября в Украине ожидается похолодание, а в ночные часы и вовсе ударят морозы.

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Фактам» рассказал народный синоптик Леонид Горбань. В частности, он отметил, что 1 по 5 ноября температура не потерпит существенных изменений - столбики термометра будут показывать температуру выше нуля. Но уже следующие три дня будет мороз.

«С 1 по 5 ноября будет плюсовая температура, но уже в последующие три дня ударят ночные морозы. В следующие три дня столбики термометров опять поднимутся до плюсовых отметок. И такие перепады будут аж до 23 ноября», - пояснил синоптик.

При этом он добавил, что в конце ноября, с 23 числа, придут холода - температура воздуха опустится до показателя -9 градусов за Цельсием. Впрочем, они продлятся недолго, уже с 28 ноября ожидается очередное потепление. 



Теги: Донбасс, мороз, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх