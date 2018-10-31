В Украине ударят морозы: синоптик озвучил даты

31.10.2018 13:01

С первых дней ноября в Украине ожидается похолодание, а в ночные часы и вовсе ударят морозы.

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Фактам» рассказал народный синоптик Леонид Горбань. В частности, он отметил, что 1 по 5 ноября температура не потерпит существенных изменений - столбики термометра будут показывать температуру выше нуля. Но уже следующие три дня будет мороз.



«С 1 по 5 ноября будет плюсовая температура, но уже в последующие три дня ударят ночные морозы. В следующие три дня столбики термометров опять поднимутся до плюсовых отметок. И такие перепады будут аж до 23 ноября», - пояснил синоптик.



При этом он добавил, что в конце ноября, с 23 числа, придут холода - температура воздуха опустится до показателя -9 градусов за Цельсием. Впрочем, они продлятся недолго, уже с 28 ноября ожидается очередное потепление.