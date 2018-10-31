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Вели пушечный огонь и проламывали линию обороны

31.10.2018 10:14
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Вели пушечный огонь и проламывали линию обороны

93-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) «Холодный Яр», что входит в состав Сухопутных сил ВСУ, на полигоне отрабатывала тактические элементы наступления. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

«Пока танкисты 93-й бригады вели пушечный огонь с ходу и проламывали линию обороны противника, пехотинцы под прикрытием боевых машин продвигались вперед, занимая новые позиции», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в зоне проведения Операции объединенных сил прошли тренировки подвижных отрядов заграждения на вертолетах по установлению противотанковых минных полей.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, учения, огонь, ВСУ
 
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