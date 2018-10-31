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Войска России уже около украинской границы: тревожные кадры взбудоражили весь Интернет
Специалисты из сообщества InformNapalm сообщили, что Россия уже сосредотачивает военные силы на границе с Украиной в Брянской области. Там в скором времени будет обустроена военная база.
Таким образом Кремль накапливает силы около Украины и Беларуси, чтобы действовать в своих интересах. Специалисты из Международного разведывательного сообщества InformNapalm учли информацию разведки из источников в Интернете. Ими было обнаружено, что правительство РФ разместило войска у границ Украины и Беларуси, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на источник InformNapalm.
Отмечается, что с самого начала 2014 года РФ сосредотачивает военные силы около границ Украины. Однако до сих пор специалисты только догадываются о реальных причинах таких действий. Не так давно Россия известила, что в Брянской области она планирует разместить очередную воинскую часть ВС РФ. В сообщении сказано, что воинская часть будет дислоцироваться в населенном пункте Унеча.
О том что в Унече будет размещена воинская часть, люди начали догадываться после визита 12 октября в город генерал-лейтенанта Андрея Булыги, который занимает пост заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница
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