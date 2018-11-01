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Россия безуспешно попыталась пыталась протащить "ЛНР" на Совбез ООН
В Интернете опубликовано видео того, как представитель России в ООН Василий Небензя попытался добиться выступление главы "ЦИК ЛНР" Елены Кравченко во время заседания Совета Безопасности ООН, спровоцировав жуткий скандал в социальных сетях.
Видео было опубликовано одним из пользователей и вызвало настоящий ажиотаж в Интернете. Комментирующие инцидент возмущены хамским поведением представителя России, которая давно пытается устроить прямые переговоры между Украиной и террористами "Л/ДНР", однако теперь РФ предприняла новую попытку вывести боевиков на международный уровень. Известный журналист Виталий Портников отметил 2 важных момента провальной попытки России.
Более того, отказ всех членов Совета Безопасности заслушать представителя "ЛНР" с подачи России подтверждает абсолютную изоляцию российской позиции по Украине в Совбезе. "Россия оказалась в Совете Безопасности ООН в абсолютной изоляции. Семь членов Совета Безопасности проголосовали против, семь предпочли воздержаться. У России не оказалось ни одного союзника в Совбезе. Просто – ни одного", - написал Плотников. "Рашистская Федерация желает превратить ООН в свою пропагандистскую площадку. Во время очередного Совбеза Чурка-2 Небензя пытался допустить к микрофону представительницу террористов "ЛНР" Елену Кравченко, которая "от имени народа ЛНР" должна была изложить "положение дел в Украине"", - пишет пользователь, опубликовавший видео.
Истоник Диалог.
Теги: Россия, Донбасс, ЛНР, Совбез ООН
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