Стало известно, через какие схемы Путин финансирует своих людей в Украине. ВИДЕО

01.11.2018 15:16

Российский капитал снова заходит в Украину и активно развивается в стране, а прибыль от проектов уходит на то, чтобы поддерживать пророссийские силы. Об этом в интервью телеканалу "Еспресо" сообщил политик Роман Бессмертный, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Украина перехватила у РФ лакомый бизнес-проект. По его словам, российский капитал не ушел из Украины в 2014 году, а лишь заморозил свою работу, теперь же, спустя четыре года, компании начали активно развиваться и заводить больше денег в Украину. У Кремля есть несколько схем, которыми он активно пользуется, прибегая к контрабанде на границе. Одна из таких схем – это бензин, который идет по пути Россия – Беларусь – Украина. Вот только в Беларусь он заходит нелегально, а продается в Украине как можно подороже, с этим и связан скачок цен на продукт. Бессмертный отметил, что такие схемы выгодны не только России, но и тем чиновникам в Украине, которые идут на такие сделки, подписывают договора. А потом все доходы с таких операций идут на пропаганду внутри Украины.