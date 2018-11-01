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Украина — страна короткой жизни: Продолжительность жизни украинцев такая же, как у африканцев
К 2040 году ж самой продолжительной жизнь будет в Испании, а самой короткой — в Лесото. Украина, по данным исследования журнала The Lancet, показала незначительный рост и оказалась недалеко от результата африканского королевства, говорится в материале журнала "Новое время", передает УНИАН.
Эксперты Вашингтонского университета (США) опубликовали в журнале The Lancet прогноз о предполагаемой продолжительности жизни в 2040 году. По данным ученых, в мире сохраняется тенденция к увеличению продолжительности жизни.
Главными препятствиями на пути к долголетию авторы доклада называют ожирение, курение, употребление алкоголя и загрязнение воздуха. Исследователи также прогнозируют увеличение количества преждевременных смертей от травм в результате ДТП и других несчастных случаев.
Притормозят рост продолжительности жизни такие распространенные заболевания, как диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, болезнь почек и рак легких.
Итак, к 2040 году Испания выйдет на первое место в мире по числу долгожителей. Ожидается, что средняя продолжительность жизни здесь составит 85,8 года. Япония спустится на второе место. Но японцы не сильно оторвутся от испанцев.
Ожидаемая продолжительность их жизни составит 85,7 года. А вот средняя продолжительность жизни украинцев к 2040-му доберется с нынешних 72 до 74,5 лет. Тем не менее в глобальном рейтинге Украина спустится со 109-го на 127-е место, так как другие страны свою среднюю продолжительность жизни нарастят быстрее.
Теги: Украина, Донбасс, Африка, продолжительность жизни
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