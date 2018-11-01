Украинцам готовят масштабный пересчет пенсий

01.11.2018 22:45

Пенсионный фонд Украины должен подготовиться к пересчету всех пенсий с 1 марта 2019 года.

Такое поручение новоназначенному главе Пенсионного фонда (ПФ) Евгению Капинусу дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

Глава правительства также поручил подготовиться к повышению пенсий военнослужащим с 1 января 2019 года.

"Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров", - приводит пресс-служба премьер-министра.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", пенсии украинским военнослужащим с 1 января 2018 года повысят на 1,5 тысяч грн.