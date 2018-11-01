В Украине с сегодняшнего дня повышаются цены на газ

01.11.2018 11:16

Цены на газ в Украине с сегодняшнего дня, 1 ноября, повышаются на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров.

Соответствующее решение было принято на экстренном заседании Кабинета министров 19 октября, передает economy.apostrophe.ua.

С 1 ноября цена на газ для населения составит 8550 гривен за 1 тыс. куб. м газа, для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 грн.

Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7482,61 гривни за тысячу кубов газа с учетом НДС. Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн, для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 грн, сообщате пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".