Последние новости раздела
- Правительство назначило нового главу Пенсионного фонда11:35
- В Украине с сегодняшнего дня повышаются цены на газ11:16
- Скандальный Хуг нагло переложил всю ответственность и расследование о гибели представителя ОБСЕ на Украину09:36
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Возвращение Донбасса: украинский дипломат озвучил два шага для победы над агрессором21:14
- Цены на газ: установлены окончательные тарифы для населения21:06
- Путин сменил тактику войны: уничтожает Украину путем переманивания20:45
- День победы «заменят» на новый праздник: когда будет выходной20:38
- Я ухожу с чувством тревоги: Хуг произнес прощальную речь, покидая ОБСЕ20:20
- Работа ведется. Пушилин пообещал «пенсии» участникам НВФ20:04
В Украине с сегодняшнего дня повышаются цены на газ
01.11.2018 11:16
Цены на газ в Украине с сегодняшнего дня, 1 ноября, повышаются на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров.
Соответствующее решение было принято на экстренном заседании Кабинета министров 19 октября, передает economy.apostrophe.ua.
С 1 ноября цена на газ для населения составит 8550 гривен за 1 тыс. куб. м газа, для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 грн.
Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7482,61 гривни за тысячу кубов газа с учетом НДС. Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн, для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 грн, сообщате пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Теги: Украина, Донбасс, Нафтогаз, газ, НДС, повышение, Кабмин, цены
Читайте также:
- Как может вырасти тариф на газ для украинцев: в НБУ назвали новые цены
- В Украине газ будет дорожать два года: в ’’Нафтогазе’’ озвучили результат переговоров с МВФ
- Скачок цен на газ на заправках Украины: что будет дальше
- Энергосообщество пригрозило Украине утратой статуса транзитера газа: опубликован документ
- Жители Донецкой области должны за газ три миллиарда
- В Украине повысили тариф на газ: оглашены новые цены
- Боевики использовали тяжелое вооружение на Донбассе10:54
- Штаб ООС констатировал обострение на Донбассе: оккупанты РФ считают "300-х" после мощных схваток с ВСУ10:35
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность10:16
- У главаря ЛНР отличились диким заявлением о войне на Донбассе09:54
- Скандальный Хуг нагло переложил всю ответственность и расследование о гибели представителя ОБСЕ на Украину09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 ноября09:03
- Проверки переселенцев и пенсии: общественники рассказали о препятствиях, которые возникают у ВПЛ08:45
- Ущерб более 30 млн. рублей. В Донецке неизвестные ограбили ЦУМ08:38
- На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили "ответку" от ВСУ08:12
- "Заманчивое" предложение: оккупанты в "ЛНР" обещают российское гражданство тем, кто проголосует за Пасечника08:03
- В Израиле изобрели революционный способ производства водородного топлива11:45
- Правительство назначило нового главу Пенсионного фонда11:35
- В Украине с сегодняшнего дня повышаются цены на газ11:16
- Боевики использовали тяжелое вооружение на Донбассе10:54
- Штаб ООС констатировал обострение на Донбассе: оккупанты РФ считают "300-х" после мощных схваток с ВСУ10:35
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность10:16
- У главаря ЛНР отличились диким заявлением о войне на Донбассе09:54
- Скандальный Хуг нагло переложил всю ответственность и расследование о гибели представителя ОБСЕ на Украину09:36
- Forbes назвал пятерку лучших фильмов ужасов 2018 года09:30
- В Китае поступил в продажу первый в мире гибкий смартфон (ВИДЕО)09:15
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов
- "Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях
- Массовое явление в «ДНР»: В Донецке одни теряют прописку, к другим – прописывают незнакомцев