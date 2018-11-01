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Зачем спецслужбам ФСБ РФ понадобились украинки? ВИДЕО
На кануне, так называемых, ноябрьских «выборов глав республик» на оккупированных территориях начинает накаляться обстановка. Кремлёвские кураторы боевиков, опасаясь срыва выборов, используют различные методы и тактики влияния, которые изобрели ещё со времён КГБ.
Спецслужбы РФ занялись украинскими женщинами, которые тем или иным образом связаны с армией и военнослужащими ВС Украины. ФСБ России совместно с представителями, так называемого, «Министерства государственной безопасности Л/ДНР» принялись вербовать жён и родственников военнослужащих ВСУ, для использования в своих целях.
По сообщению пресс-службы СБ Украины, была разоблачена группа «МГБ ДНР», которые при поддержке ФСБ РФ, завербовали троих жён офицеров ВСУ. Случилось это, когда женщины приехали погостить к родителям и родственникам в Россию или находились на временно оккупированных территориях «республик». Все три женщины были родом из Луганской и Донецкой области.
Боевики оказывали на женщин жёсткое психологическое давление, угрожали запретом въезда-выезда, воздействием на родителей и даже были угрозы посадить в тюрьму или на подвал.
Одна из жертв сообщила в своем видеоинтервью: «Они мне начали угрожать моими родителями, которые живут в Горловке. Открыто говорили, что с ними может что-то нехорошее случиться и я тоже не застрахована от заключения в подвале. И сказали, что если я откажусь с ними сотрудничать, то меня в подвале ждут изощрённые пытки, и так как я довольно симпатичная девушка, там я буду пользоваться большим спросом. Я очень боялась за свою жизнь и жизнь моих родителей. Меня довели до истерики и в этом состоянии меня заставили написать подписку о сотрудничестве с МГБ ДНР и дали мне позывной»
После такого прессинга, женщины-жертвы были вынуждены подписать письменное согласие на конфиденциальное сотрудничество с присвоением им специально выбранных псевдонимов. Они пошли на этот шаг, дабы уберечь близких и себя от рук извергов, которые над ними издевались.
От жён офицеров требовалось «слить» спецслужбам все воинские звания, должности и должностные обязанности их мужей. Также, сотрудники ФСБ и их марионетки из подразделений боевиков, хотели, чтобы им назвали местонахождение подразделений, где проходят службу, количество техники в частях и как они точно задействованы в операции Объединённых сил (ООС). Также их очень интересовало моральное состояние военнослужащих ВСУ, их отношение к командованию и власти Украины.
Благодаря своевременному вмешательству украинских спецслужб удалось предупредить ранее задуманный сценарий Кремлёвский спецслужб. Женщины были доставлены на территорию Украины, где согласились активно сотрудничать и помогать следствию в раскрытии подобного рода преступлений.
В заключении хочется напомнить жителям Украины, в том числе и временно оккупированных территорий, что законы никто не отменял:
«За совершение преступлений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет».
Рано или поздно, временно оккупированные территории снова будут в составе Украины. И тогда каждый понесёт ответственность содеянное ними согласно закону. Прежде чем совершить что-то, пока ещё не слишком поздно, задумайтесь на чьей вы стороне и сделайте свой правильный выбор.
Источник: news.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ФСБ, вербовка, офицеры, ДНР, боевики, ВСУ
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