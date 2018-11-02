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4 дня темноты: под Львовом многоэтажка со стариками и детьми осталась без света
Жители девятиэтажного дома № 5 по ул. Кольцевой города Винники (Львовская область) уже четвертый день остаются без света — он отключился еще во вторник, 30 октября, и надежды на «просветление» нет до сих пор. Никто не знает, по какой именно причине отключился свет — место предполагаемой аварии находится на территории военной части, куда нет доступа. В результате фактически в первобытных условиях от отсутствия элементарных благ страдают старики, инвалиды и семьи с маленькими детьми, среди которых есть и переселенцы. Именно они и рассказали «ДонПресс» об этой проблеме.
Как заканчивался свет
Пострадавший дом уже не раз сталкивался с «днями темноты». Он состоит на балансе соседней, уже не действующей военной части, которая не торопится с ним расставаться. На территории этой части периодически случаются аварии, но аварийная служба не может просто так попасть на территорию, которой заведует Нацгвардия Украины. В итоге даже установить место порыва кабеля невозможно. И заложники этой ситуации сутками остаются без света.
В этот раз электроэнергия пропала около 9:00 30 октября. Вместе с ней исчезли также вода и газ.
«У меня даже свечек в доме не было, с тех пор как выехали из Донецка, я не думала, что могут понадобится на мирной территории не в Новогоднюю ночь», — рассказывает переселенка из Донецка Ольга Рохманова, ныне живущая с семьей в Винниках.
У Ольги растет маленькая дочка. Семья вынуждена перебиваться без воды, ей негде постирать вещи и приготовить еду, нет возможности даже зарядить мобильный телефон.
По словам переселенцев, когда свет не появился к обеду среды, жильцы дома начали возмущаться. Они имеют свое ОСМД «Жупан», и его руководство пыталось решить ситуацию, но тщетно. В военной части не сообщают ни причин отключения, ни сроков устранения аварии.
Во «Львовэнерго», к которому относится территория, ситуацию тоже не прояснили: там обещали включить свет в 14:00 среды, 31 октября, потом к вечеру этого же дня, потом на следующий день… Но не включили до сих пор.
Протест ради света
Винниковский городской голова Владимир Квурт отмечает, что таких домов в городе 10. Когда военную часть ликвидировали, а дома оставляли на ее балансе, было условие: в них должны создать нормальные условия. Обещание сделать это было дано, но ничего не поменялось.
«Питание идет от подстанции на территории военной части. Получается, что все зависит от состояния этой территории, а она закрыта. Мы их (военную часть, — ред.) просили не принимать дома, пока они не будут приведены в нормальное состояние или не будет определена компенсация. Нас никто не послушал. Теперь пожинаем плоды. Домам больше 30 лет! Их нельзя бросать на произвол судьбы», — говорит Владимир Квурт.
По словам мэра, о проблеме он узнал только 1 ноября — до этого жильцы пытались своими силами достучаться до руководства военной части. Со стороны последней же к городским властям за помощью никто не обращался, хотя город готов помочь.
«Военная часть не хочет отдавать дом со своего баланса. Город готов его принять и переключить на „Львовэнерго“, но ничего не получается. Военная часть обещала, что люди не пострадают. Но люди постоянно страдают — бывало, что света по два дня нет. Авария идет за аварией, не факт, что свет будет и в пятницу. А если его не починят до 2 ноября, в выходные никто решать это не будет. Так и просидим до понедельника», — жалуется Ольга Рохманова.
Дело дошло до серьезного протеста — возмущенные горожане перекрыли дорогу, ведущую к части, потребовали вызвать лабораторию, которая будет искать место порыва кабеля, после чего можно будет устранить поломку.
Равнодушие?
«Так оставлять эту ситуцию и так относиться к жилым домам нельзя. Четвертый день жители без света — никому не интересно! Часть Национальной гвардии — без света. И все тоже равнодушны», — возмущен Винниковский городской голова.
Чтобы решить проблему, городские власти обратились в облэнерго, в подразделение, отвечающее за обслуживание внутренних сетей. Они требуют найти место аварии и решить проблему завтра, 2 ноября.
В понедельник же Владимир Квурт намерен встретиться с командующим части, чтобы потребовать привести подведомственные ей дома в надлежащее состояние.
Однако пока вопрос решается, жильцы пострадавших домов все активнее готовятся к протестам. В ночь на сегодня, 2 ноября, они снова легли спать без света и воды. Коммунальные блага так и не вернулись в дома, где в них особенно остро нуждаются многие семьи.
Теги: Донбасс, Львов, свет, отключение, многоэтажка
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