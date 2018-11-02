Денисова об освобождении украинских рыбаков: РФ использовала их в своей внешнеполитической игре

02.11.2018 19:36

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова расценивает освобождение из СИЗО в оккупированном РФ Крыму удерживавшихся там капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого и рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова, как их использование Российской Федерацией в своих внешнеполитических играх.

"Хочу отметить, что подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а являются лишь использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре. Ведь сначала Россия вопреки всем международным нормам права незаконно аннексирует Крымский полуостров, потом незаконно использует водные ресурсы Украины и задерживает украинские суда. А показательное освобождение российской властью украинского моряка не является искренней гуманитарной миссией", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook, информирует interfax.

Она напомнила, что В.Новицкого, Р.Кондратюка и А.Морозова выпустили из СИЗО Симферополя и изменили им меру пресечения на подписку о невыезде. "Мы делаем все возможное для защиты прав украинских моряков и верим в их скорейшее возвращение домой", - подчеркнула Л.Денисова.

Ранее в пятницу российские СМИ со ссылкой на аппарат "крымского омбудсмена" сообщили, что В.Новицкому изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, меру пресечения - с содержания под стражей на подписку о невыезде - изменили еще двоим украинским рыбакам, задержанным в сентябре.

Семь членов экипажа задержанного украинскими пограничниками в марте в Азовском море российского судна "Норд" (порт приписки - Керчь) вернулись 30 октября в Крым. Одновременно с ними Крым покинули семь украинских рыбаков с двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных российскими пограничниками в мае и августе.

В Крыму в отношении В.Новицкого открыто дело за незаконную добычу биоресурсов (часть 3 статьи 256 УК РФ). Он был задержан с командой в начале мая у берегов Крыма и содержался в СИЗО Симферополя.

Также сообщалось, что в сентябре текущего года двое украинцев - Р.Кондратюк и А.Морозов - пришвартовались к берегу Крыма и были задержаны российскими пограничниками.