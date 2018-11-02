- Колесников: Украина должна быть локомотивом скорейшего окончания войны на Донбассе12:52
- «Жители Донбасса по обе стороны считают себя украинцами». Хуг рассказал о людях в регионе12:29
- Вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Стрелков сделал неожиданный прогноз12:11
- Журналисты выяснили, как Кремль собирается "подчинить" себе Ахметова и Коломойского11:48
- В ОБСЕ не против "ввода войск Лукашенко в Украину" и других "затей" Бацьки09:31
- 4 дня темноты: под Львовом многоэтажка со стариками и детьми осталась без света08:09
- В Броварах в косметологическом кабинете прогремел взрыв. Есть пострадавшие08:04
- Под Ровно загорелся поезд с пассажирами: напуганные люди на ходу выпрыгивали из вагона07:57
- Украинцам готовят масштабный пересчет пенсий22:45
- Зачем спецслужбам ФСБ РФ понадобились украинки? ВИДЕО21:20
Колесников: Украина должна быть локомотивом скорейшего окончания войны на Донбассе
Руководитель страны с первой экономикой в Европе просто так в гости не прилетает.
Такое мнение выразил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала «Украина», комментируя визит федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Украину, передают dnews.dn.ua.
«Такие визиты готовятся за квартал. Значит, произошло что-то такое, что потребовало оперативного визита в Киев. Неожиданные визиты руководителей любой из стран "большой семерки" – это точно какая-то оперативная необходимость. Я думаю, что накануне парижской встречи, посвященной столетию окончания Первой мировой войны, были какие-то точечные рекомендации», – сказал политик.
Колесников акцентировал, что Запад настойчиво требует выполнения Минских соглашений.
«И не только от нашей страны. От одной Украины ничего не зависит. Необходима переговорная группа высокого уровня. Как минимум, министры иностранных дел стран-подписантов Минских соглашений должны разобраться, что именно не устраивает стороны, написать почасовую "дорожную карту" и двигаться вперед», – подчеркнул политик.
«Война идет на территории Украины, а не где-то в космосе. Поэтому именно Украина должна быть локомотивом и инициатором ее скорейшего окончания. А власть делает вид, что это "звездные войны" где-то в космосе, и ничего не предпринимает, рассуждая где-то в кулуарах Верховной Рады или Администрации президента о том, что у них там нет избирателей. Это ведь не имеет значения. Сегодня вы власть, завтра – нет. Каждый день гибнут украинцы. Вот что важно помнить», – отметил Колесников.
Теги: Украина, Донбасс, война, Европа, Борис Колесников, Меркель, Минские соглашения
- Портников: "А на Донбассе, что – другие дети? Их можно отдавать тем же самым бандитам, что и в Сирии?"
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Политолог: США делают ставку на Украину, а Россия может развалиться
- "Нас ждут непростые годы", - Гай поделился прогнозом по войне с Россией
- Геращенко: "Украінська сторона як передумову можливих виборів - вимагатиме ліквідацію псевдодержавних інститутів цих псевдореспублік"
- «Жители Донбасса по обе стороны считают себя украинцами». Хуг рассказал о людях в регионе12:29
- В супермаркетах Донецка записывают номера купюр 1000 и 5000 рублей. Люди озадачены11:30
- Нардеп Бойко на российском ТВ собрался мириться с Пушилиным и Прилепиным, убивавшим украинцев на Донбассе. ВИДЕО11:09
- В Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры»10:51
- Тяжелые потери в рядах ВСУ: боевики "Л/ДНР" цинично убили одного украинского бойца, еще двое были ранены10:29
- В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе миссии на Добассе10:12
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки транспорта и документов09:52
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 ноября09:11
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:36
- Боевики «ДНР» на блокпостах тщательно обыскивают молодых мужчин08:26
- Букмекеры определили фаворита поединка Усик – Беллью12:45
- «Жители Донбасса по обе стороны считают себя украинцами». Хуг рассказал о людях в регионе12:29
- Вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Стрелков сделал неожиданный прогноз12:11
- Журналисты выяснили, как Кремль собирается "подчинить" себе Ахметова и Коломойского11:48
- В супермаркетах Донецка записывают номера купюр 1000 и 5000 рублей. Люди озадачены11:30
- Нардеп Бойко на российском ТВ собрался мириться с Пушилиным и Прилепиным, убивавшим украинцев на Донбассе. ВИДЕО11:09
- В Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры»10:51
- Тяжелые потери в рядах ВСУ: боевики "Л/ДНР" цинично убили одного украинского бойца, еще двое были ранены10:29
- В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе миссии на Добассе10:12
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки транспорта и документов09:52
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Руслан Горовый о войне на Донбассе: Людей под угрозой убийства гонят из дома16:18
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Работа ведется. Пушилин пообещал «пенсии» участникам НВФ