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Новые паспорта с 1 ноября: кто сможет получить и будут ли действовать старые
С 1 ноября 2018 года все украинцы смогут получить внутренний паспорт гражданина Украины нового образца – в форме ID-карты, пишет politeka.
В октябре Кабмин внес изменения в постановление правительства от 25 марта 2015 года № 302 «Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины». В соответствии с этим документом, который вступит в силу с 1 ноября, получить ID-карты смогут все желающие, обменяв свои старые бумажные паспорта на пластиковые карточки.
Паспорта в форме ID-карточки начали выдавать в Украине еще в январе 2016 года, но получить их могли только лица, достигшие 14-летнего возраста. Также обладателями пластиковых паспортов могли стать те, кто получал новый паспорт взамен утраченного или похищенного. Кроме того, получить ID-карту взамен старого паспорта можно было при достижении 25 и 45 лет, а также в связи с изменением фамилии. Однако с 1 ноября ID-карту смогут получить все желающие.
Для того, чтобы получить паспорт нового образца, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг или в отделение Государственной миграционной службы. Для тех, кто получает паспорт впервые, оформление документа будет бесплатным. Если происходит замена бумажного паспорта на карточку или восстановление документа, то нужно будет оплатить административный сбор в размере 279 грн.
В ID-паспорт встроен чип, на который занесены биометрические данные владельца. Карточка содержит фотография, подпись, номер и серию паспорта, данные о месте регистрации и проживания, семейном положении и детях. В дополнение, на ID-карту записывается индивидуальный налоговый номер.
Менять документ старого образца на пластиковую карточку можно только при желании это сделать. Замена не является обязательной. Бумажный паспорт старого образца будет действовать до окончания срока действия.
Согласно решению Большой палаты Верховного суда, граждане Украины могут самостоятельно выбирать форму документа, удостоверяющего личность. Так что можно либо оформить ІD-карточку с электронным чипом, либо оставить себе традиционную бумажную книжечку.
Внедрение ID-паспортов в Украине было призвано повысить защиту документов от подделки, кражи личных данных и в целом улучшить безопасность общества.
Теги: Украина, Донбасс, паспорт, ID-карта
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