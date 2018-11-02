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ОБСЕ призвала Украину усовершенствовать закон о языках
Украинская власть обязана привести к международным стандартам закон о языках, который принял парламент в первом чтении.
Об этом заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, передает donpress.com.
Представитель организации отметил:
«Этот закон не принят, он только прошел первое чтение, и я уже общался на высоком уровне с украинскими властями. По нашему мнению, этот закон перед окончательным принятием должен быть приведен в соответствие с международными стандартами, должно пройти обсуждение с меньшинствами».
Заньер отметил, что надеется на действия украинских властей в этом направлении:
«Мы также отметили, что в законопроекте содержится, своего рода, оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов и т. д. Мы обычно не рекомендуем такой подход. Как нам кажется, законодательство, касающееся языка и т. д., должно быть чем-то естественным, оно должно содержать сбалансированную языковую политику, которой удалось достичь, скорее, за счет позитивных средств и стимулов. Так что… в этом вопросе мы ведем дискуссию с властями страны».
Теги: Украина, Донбасс, закон, язык, стандарт, ОБСЕ
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