Под Ровно загорелся поезд с пассажирами: напуганные люди на ходу выпрыгивали из вагона

02.11.2018 07:57

Пожар удалось потушить только через два часа после возникновения. Пострадавший вагон выгорел практически дотла. В ГСЧС по региону сообщили, что пожар произошел в пассажирском поезде сообщением "Удрицк-Сарны-Здолбунов", передает "Диалог.UA".

Инцидент случился днем 1 ноября у станции "Моквин". По счастливой случайности жертв удалось избежать. Люди успели выпрыгнуть из вагона до прибытия спасателей.

В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава ГСЧС и три единицы спецтехники. Кроме того, на ликвидацию пламени привлекли пожарный поезд.

"Причины пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении.