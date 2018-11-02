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В ОБСЕ не против "ввода войск Лукашенко в Украину" и других "затей" Бацьки

02.11.2018 09:31
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В ОБСЕ не против "ввода войск Лукашенко в Украину" и других "затей" Бацьки

Лидер Беларуси Александр Лукашенко с самого начала противостояния на Донбассе позиционировал себя как "нейтральная сторона" и не единожды подчеркивал стремление установить мир и порядок "в братской Украине".

Есть основания полагать, что у идей Бацьки нашлись сторонники в международном сообществе. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер сделал громкое заявление о белорусских мирных инициативах на востоке Украины. Он подчеркнул, что идеи президента Беларуси Александра Лукашенко показались ему новыми, свежими и уместными, передает "Российский Диалог".

Согласно опубликованным данным, Гремингер уверен, что постулаты белорусского президента заслуживают внимания и даже могут "вдохнуть новую жизнь" в замерший процесс минских переговоров.

Действительно, на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Лукашенко сделал сразу несколько неожиданных заявлений, касающихся мирного урегулирования на Востоке Украины. Например, сообщил, что Беларусь может взять на себя роль "сопровождения выборов" на Донбассе и даже участия в миротворческой миссии.

Соцсети с недоверием отреагировали на "мирные инициативы" главы Белорусского государства – украинцы ожидают подвоха от "друга Путина" Александра Лукашенко.

Источник: dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Минск, переговоры, ОБСЕ, Лукашенко, соцсети
 
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