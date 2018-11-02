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Врач больше не приедет: украинцев ждут радикальные перемены

02.11.2018 22:16
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Врач больше не приедет: украинцев ждут радикальные перемены

В 2019 году стартует реформа экстренной медицины на которую потратят около 7 миллиардов гривен.
Пилотный проект стартует в пяти областях: Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской и в Киеве, пишет from-ua.
Для реализации медреформы понадобится переквалификация фельдшеров в полноценных парамедиков. Они заменят врачей скорой помощи, которые в свою очередь пополнят отсутствующие кадры больниц.
Планируется закупить специализированный санитарный транспорт, повысить зарплаты медикам, которые пройдут переквалификацию, и купить специальное учебное оборудование.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский объяснил, как реформа будет работать на практике. По его словам, в Украине заработает «англо-американская» система скорой помощи. При ней на вызов приезжает не врач, а парамедик. Его основная задача — оценить ситуацию и либо доставить больного в больницу, поддерживая по дороге в нормальном состоянии, или рекомендовать обратиться к врачу, с которым подписан договор, для дальнейшего лечения.
Так, если у человека давление или высокая температура — обращайтесь к семейному врачу. Но если человек истекает кровью, потерял сознание или задыхается, парамедик сможет оказать помощь на месте и затем доставить в больницу. Соответственно и требования к парамедика будут выше, чем к фельдшеру.
В Минздраве отметили, что на период реформы экстренной медицинской помощи в бригадах продолжат работать врачи, а потом все. Кстати, водители машин экстренной помощи смогут работать экстренными медицинскими техниками и помогать парамедикам. Но для этого им придется пройти специальный курс обучения.



Теги: Украина, Донбасс, врачи, скорая помощь, реформа, медицина
 
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