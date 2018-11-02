- Врач больше не приедет: украинцев ждут радикальные перемены22:16
- Новые паспорта с 1 ноября: кто сможет получить и будут ли действовать старые21:49
- Игорь Коломойский: «Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой20:54
- ОБСЕ призвала Украину усовершенствовать закон о языках19:50
- Денисова об освобождении украинских рыбаков: РФ использовала их в своей внешнеполитической игре19:36
- В Украине начнут массово закрывать аптеки, а препараты подорожают19:02
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- Они делают это тихо. Лавров озвучил новое обвинение в адрес Украины17:34
- «Жители Донбасса по обе стороны считают себя украинцами». Хуг рассказал о людях в регионе12:29
- Вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Стрелков сделал неожиданный прогноз12:11
Врач больше не приедет: украинцев ждут радикальные перемены
В 2019 году стартует реформа экстренной медицины на которую потратят около 7 миллиардов гривен.
Пилотный проект стартует в пяти областях: Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской и в Киеве, пишет from-ua.
Для реализации медреформы понадобится переквалификация фельдшеров в полноценных парамедиков. Они заменят врачей скорой помощи, которые в свою очередь пополнят отсутствующие кадры больниц.
Планируется закупить специализированный санитарный транспорт, повысить зарплаты медикам, которые пройдут переквалификацию, и купить специальное учебное оборудование.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский объяснил, как реформа будет работать на практике. По его словам, в Украине заработает «англо-американская» система скорой помощи. При ней на вызов приезжает не врач, а парамедик. Его основная задача — оценить ситуацию и либо доставить больного в больницу, поддерживая по дороге в нормальном состоянии, или рекомендовать обратиться к врачу, с которым подписан договор, для дальнейшего лечения.
Так, если у человека давление или высокая температура — обращайтесь к семейному врачу. Но если человек истекает кровью, потерял сознание или задыхается, парамедик сможет оказать помощь на месте и затем доставить в больницу. Соответственно и требования к парамедика будут выше, чем к фельдшеру.
В Минздраве отметили, что на период реформы экстренной медицинской помощи в бригадах продолжат работать врачи, а потом все. Кстати, водители машин экстренной помощи смогут работать экстренными медицинскими техниками и помогать парамедикам. Но для этого им придется пройти специальный курс обучения.
Теги: Украина, Донбасс, врачи, скорая помощь, реформа, медицина
- Украинцы выбирают врачей: Минздрав утвердил список правил
- В Украине изменились правила выбора врача
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса
- Украинцы сами будут выбирать себе врачей
- Медики не хотят работать в сельских больницах
- "Первичками" стали вчерашние поликлиники, а стационары закрылись
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать22:35
- "То по привычке", - избиратели в "ЛНР" получили приглашения на "выборы" на украинском языке20:25
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества17:11
- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- "Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы15:29
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать22:35
- Врач больше не приедет: украинцев ждут радикальные перемены22:16
- Новые паспорта с 1 ноября: кто сможет получить и будут ли действовать старые21:49
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Игорь Коломойский: «Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой20:54
- "То по привычке", - избиратели в "ЛНР" получили приглашения на "выборы" на украинском языке20:25
- ОБСЕ призвала Украину усовершенствовать закон о языках19:50
- Денисова об освобождении украинских рыбаков: РФ использовала их в своей внешнеполитической игре19:36
- В Украине начнут массово закрывать аптеки, а препараты подорожают19:02
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Руслан Горовый о войне на Донбассе: Людей под угрозой убийства гонят из дома16:18
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"