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Журналисты выяснили, как Кремль собирается "подчинить" себе Ахметова и Коломойского
Российская верхушка Кремля решила склонить на свою сторону украинских олигархов путем введения санкций против их окружения.
Об этом сообщает издание "Апостроф", передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что 1 ноября 2018 года Кремль ввел санкции против Украины. Под эти санкции, как оказалось, попали те, кто заявлял о своей проукраинской позиции и действовал против влияния РФ в Украине. Отмечается, что Кремль не просто так не внес в санкционный список главных олигархов страны Кломойского и Ахметова.
По мнению журналистов издания, в Москве дали предупредительный сигнал влиятельным олигархам, чтобы те определились: на чьей они стороне и кого поддерживают.
Напомним, что под российские ответные санкции против Украины попали бизнесмены, которые напрямую связаны с Ахметовым и Коломойским. Юрий Рыженков возглавляет компанию "Метинвест" и является близким соратником донецкого олигарха. А Геннадий Боголюбов, Геннадий Корбан и Алексей Мартынов входят в ближайшее окружение Коломойского и ведут с ним общий бизнес.
Также под санкции попали принадлежащие олигархам предприятия ПАО "Криворожский железорудный комбинат" и "Днепразот".
Напомним, что санкционный список РФ в будущем может быть увеличен и в него могут добавить других физических и юридических лиц.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Ахметов , санкции, Коломойский
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