Историческое событие: подписан документ о создании независимой Украинской православной церкви

03.11.2018 14:00

В Стамбуле был подписан исторический документ о создании независимой Украинской православной церкви

Как известно, президент Украины находится в Турции с рабочим визитом, в рамках которого встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем для подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

«Президент Порошенко проводит переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем накануне подписания исторического соглашения о создании независимой УПЦ», — сообщил его пресс-секретарь.

Позже стало известно, что в результате встречи за закрытыми дверьми было подписано историческое соглашение о создании независимой Украинской церкви.

Отмечается, что подписанный документ должен создать условия, чтобы процесс предоставления Томоса был проведен в четком соответствии с канонами православной церкви.

Вселенский патриарх Варфоломей, в свою очередь, после подписания исторического для Украины документа заявил следующее: «Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине».

Источник : https://politeka.