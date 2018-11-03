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Историческое событие: подписан документ о создании независимой Украинской православной церкви
В Стамбуле был подписан исторический документ о создании независимой Украинской православной церкви
Как известно, президент Украины находится в Турции с рабочим визитом, в рамках которого встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем для подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
«Президент Порошенко проводит переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем накануне подписания исторического соглашения о создании независимой УПЦ», — сообщил его пресс-секретарь.
Позже стало известно, что в результате встречи за закрытыми дверьми было подписано историческое соглашение о создании независимой Украинской церкви.
Отмечается, что подписанный документ должен создать условия, чтобы процесс предоставления Томоса был проведен в четком соответствии с канонами православной церкви.
Вселенский патриарх Варфоломей, в свою очередь, после подписания исторического для Украины документа заявил следующее: «Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине».
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, церковь, события, документы, православие
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