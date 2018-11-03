Курс доллара резко упал: валюта сильно удивит украинцев после выходных

03.11.2018 13:41

Банки продолжают занижать курс доллара, не сумев рассчитать потребности рынка в валюте в нынешних условиях.

В пятницу, 2 ноября, курс доллара на межбанке упал на 3 копейки и остановился на уровне 28,07-28,09 грн./$. Причем прогноз экспертов был совершенно противоположным — в этот период курс валюты должен был традиционно вырасти, так как в начале каждого месяца нерезиденты скупают доллар под вывод на родину заработанных в Украине дивидендов.

Однако в этот раз банкиры переоценили потребности нерезидентов и выставили под продажу слишком много валюты. Из-за этого банки столкнулись с удешевлением валюты на повышенном спросе.

Впрочем, ситуация на наличном рынке оказалась более спокойной. Минимальная цена продажи валюты осталась на прежнем уровне 28,10 грн./$, а вот средний диапазон цен расширился до 28,20-28,30 грн./$.

В свою очередь, стоимость покупки валюты составляла 27,30-28,12 грн./$.

По словам банкиров, сейчас они сосредоточились на выкупе валюты у населения, поэтому стараются занизить соответствующую цену на случай дальнейшего снижения курса валюты.

В целом эксперты отмечают, что рынок настроен спокойно. Дело в том, что банкиры ждут, когда Украина получит новый транш МВФ.

«После новости о том, что Украине в декабре получит транш МВФ, бизнес стал меньше придерживать доллар. Конвертируют в гривну почту всю выручку, постоянно поддерживая стабильное предложение на межбанке. Поэтому сейчас подорожание доллара в планы не закладываем», — рассказал эксперт Юрий Гриненко.

Единственный риск для валютного рынка на сегодняшний день — это погашение Минфином 7 ноября крупного выпуска гривневых облигаций внутреннего госзайма на 5 млрд. грн. Банкиры опасаются, что среди держателей облигаций окажется много иностранцев, которым нужен будет доллар. Тем не менее пока неизвестно, какая часть из этих 5 млрд. предназначена для нерезидентов.

Источник: https://antikor.