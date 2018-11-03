Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей

03.11.2018 17:00

Согласно прогнозу, в ноябре 2018 года ожидается 12 магнитных бурь.

Об этом пишет «Соцпортал».



Отмечается, что с 3 ноября по 6 ноября ожидается сильная магнитная буря.



Первая вспышка произойдет 3 ноября, в первой половине дня, но Солнце будет максимально активным до 4 ноября. В это время солнечное влияние может стать причиной недомогания, переживаний, а также появления негативных мыслей и эмоций.



Многие люди могут ощутить упадок сил уже за несколько часов до возникновения магнитных колебаний.



5 и 6 ноября солнечная активность несколько снизится. Несмотря на то, что в эти дни ожидается небольшое геомагнитное колебание, многие люди попросту не успеют оправиться после предыдущей магнитной бури. Чтобы не навредить своему здоровью, в эти дни следует заниматься только легкой работой, а важные дела, требующие умственной и физической нагрузки, перенести на другое время.

Отметим, что самые сильные магнитные бури припадут на такие дни: 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 и 22 ноября. В эти дни может разболеться голова, повыситься или понизиться давление. Сильных угроз здоровью нет, но больные места могут дать о себе знать.

Слабые магнитные бури ожидаются 3, 4, 15 и 30 ноября. Конечно, их действие гораздо меньше повлияет на самочувствие и состояние здоровья. Но перепады настроения, упадок сил и другие мелкие недуги могут проявиться.

Полезные советы в дни магнитных бурь в ноябре 2018 года: