На Украину обрушилась экологическая катастрофа: в реке заметили гигантское пятно, жители бьют тревогу

03.11.2018 20:20

На Закарпатье произошло серьезное экологическое бедствие. Местные жители бьют тревогу

В субботу утром неподалеку от города Ужгород в реке Уж заметили огромное нефтяное пятно. Выброс нефтепродуктов был зафиксирован 3 ноября в 8:40.

Местные жители засняли на видео пятна топлива, которые текли по реке. По их оценкам общая протяженность пятна составляет более километра.

Отмечается, что пятна нефти продолжают течь по реке и в скором времени попадут на территорию Словакии.

«Экологическая инспекция, которая занята «крышеванием» добычи гравия на реках вряд ли должным образом отреагирует на это чрезвычайное происшествие», — отмечают местные СМИ.

Источник : https://politeka.