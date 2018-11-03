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Пошел на рекорд. Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен доходов
Президент Петр Порошенко задекларировал еще 1,4 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
В частности, 2 ноября он задекларировал проценты на общую сумму 1,353 млн гривен. С начала года его процентный доход от вкладов в МИБ составил 12,4 млн гривен.
Кроме того, с января Порошенко задекларировал 84,7 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, декларация, рекорд, Порошенко
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