Представитель от Украины на переговорах по Донбассу должен быть уполномочен Радой - глава партии "Основа"

03.11.2018 16:43

В ходе дискуссий на минской встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности европейцы фактически признали, что война в Украине – это не только украинско-российская проблема. Конфликт на Донбассе имеет четыре измерения: геополитическое, геоэкономическое, двухстороннее и внутриукраинское.

Об этом в эфире телеканала Zik заявил глава политической партии «Основа» Андрей Николаенко и добавил, что для выхода из конфликта надо комплексно найти решения на всех четырех уровнях.

«Важно понять, что Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко – ред.) озвучил тезисы, с которыми присутствующие на конференции представители Германии, Франции, США и других стран соглашались. Фактически европейцы совместно признали, что война в Украине – это не только украинско-российская проблема. Все больше людей, известных специалистов соглашались с тем, что этот конфликт имеет четырехуровневую составляющую. При этом разные стороны по-разному интерпретируют эти измерения. Россия все время утверждает, что конфликт в Украине происходит на внутриукраинском уровне. В Украине же привыкли говорить, что эта проблема только Украины и России. Европейцы этот тезис часто поддерживали. Но нужно смотреть шире, на геополитическую составляющую – конфронтацию по линии Россия-Запад / США и геоэкономическую – конфронтацию по линии Россия-Запад / ЕС», - пояснил глава «Основы».

При этом политик обратил внимание на то, что на конференции в Минске украинская сторона была представлена только оппозиционными политическими силами. Николаенко подчеркнул, что представительство со стороны государственных органов Украины было провалено.

Источник : https://apostrophe.ua