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Ситуация на Донбассе: боевики семь раз обстреляли позиции сил ООС, - последствия

03.11.2018 08:06
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Ситуация на Донбассе: боевики семь раз обстреляли позиции сил ООС, - последствия

За последние сутки, второго ноября текущего года террористы самопровозглашенных, не признанных мировым сообществом псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» семь раз открывали огонь по позициям украинских защитников, нарушая, таким образом, режим прекращения огня на Донбассе. Как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение отдела операции Объединенных сил по связям с общественностью, обнародованного в «Фейсбуке», потерь в результате обстрелов террористами позиций бойцов ООС, нет. 

В частности, в сообщении говорится, что боевики не применяли во время обстрелов оружие, запрещенное Минскими договоренностями. На протяжении дня сепаратисты, поддерживаемые Кремлем, открывали достаточно прицельный огонь по позициям ООС в районах населенных пунктов Широкино, Авдеевки, Марьинки, а также Красногоровки. Также стоит отметить, что для ведения боя террористы применяли различные системы гранатометов, стрелковое оружие, а также пулеметы крупных калибров. 

Примечательно, что командиры подразделений ООС, в случае угрозы жизни военных, принимали решение на открытие огня в ответ, чтобы воздействовать на врага и заставить его, таким образом, прекратить обстрел. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что террористы «ЛНР» закатили настоящую истерику из-за якобы появившихся на Донбассе иностранцев с оружием НАТО. 



Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
 
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