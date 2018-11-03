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Станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за "минирования"
03.11.2018 07:17
Не работает также пересадка на станцию "Крещатик".
В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" закрыли для пассажиров на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" в своем микроблоге Twitter.
В метрополитене отметили, что поступил анонимный звонок о минировании станции.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, метро, минирование, станция
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