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Станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за "минирования"

03.11.2018 07:17
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Не работает также пересадка на станцию "Крещатик".

В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" закрыли для пассажиров на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" в своем микроблоге Twitter.

В метрополитене отметили, что поступил анонимный звонок о минировании станции.  

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, метро, минирование, станция
 
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