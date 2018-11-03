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Ученые рассказали, когда произойдет сильная магнитная буря

03.11.2018 09:59
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Ученые рассказали, когда произойдет сильная магнитная буря

Согласно прогнозу магнитных бурь, в ноябре 2018 года произойдет сильная вспышка на Солнце, в связи с чем колебание геомагнитного поля будет длиться на протяжении нескольких дней.

Для метеочувствительных людей начало месяца будет не таким удачным, как хотелось бы, так как уже с 3 ноября по 6 ноября ожидается сильная магнитная буря, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал

Первая вспышка произойдет 3 ноября, в первой половине дня, но Солнце будет максимально активным до 4 ноября. В это время солнечное влияние может стать причиной недомогания, переживаний, а также появления негативных мыслей и эмоций.

Многие люди могут ощутить упадок сил уже за несколько часов до возникновения магнитных колебаний.

5 и 6 ноября солнечная активность снизиться. Несмотря на то что в эти дни ожидается небольшое геомагнитное колебание, многие люди попросту не успеют оправиться после предыдущей магнитной бури. Чтобы не навредить своему здоровью, в эти дни следует заниматься только легкой работой, а важные дела, требующие умственной и физической нагрузки, перенести на другое время.

Согласно расписанию магнитных бурь в ноябре, в остальные дни грядущего месяца Солнце будет спокойным. Однако не стоит исключать возможность того, что геомагнитные колебания могут возникнуть внезапно, поэтому нужно всегда быть на чеку.

Источник : http://hronika.info 



Теги: Донбасс, ученые, магнитная буря
 
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