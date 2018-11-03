Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Уикенд будет теплым, но потом начнется похолодание, - синоптики

03.11.2018 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Уикенд будет теплым, но потом начнется похолодание, - синоптики

Уже на следующей неделе в Украине ожидается значительное понижение температуры. Как передает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 3 и 4 ноября, в субботу и воскресенье, в большинстве регионов сохранится комфортная погода, лишь небольшие дожди пройдут в отдельных областях, но даже осадки не спровоцируют понижение температуры. 

Ситуация с погодой начнет меняться сразу после выходных. С начала следующей недели температура в Киеве начнет понемногу падать. И если в понедельник-вторник еще можно будет обойтись без зимней обуви – днем воздух прогреется до совсем не ноябрьских 9 градусов, – то к концу недели лучше утеплиться. 

В ночные часы будет морозно – почти во всех областях синоптики прогнозируют минусовую температуру, поэтому зимние ботинки и пуховики придутся в самый раз. В дневные часы согреться тоже уже не удастся. В большинстве регионов прогнозируется всего 2-3 градуса со знаком плюс. 




Теги: Донбасс, погода, похолодание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх