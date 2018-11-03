Уикенд будет теплым, но потом начнется похолодание, - синоптики

03.11.2018 13:00

Уже на следующей неделе в Украине ожидается значительное понижение температуры. Как передает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 3 и 4 ноября, в субботу и воскресенье, в большинстве регионов сохранится комфортная погода, лишь небольшие дожди пройдут в отдельных областях, но даже осадки не спровоцируют понижение температуры.



Ситуация с погодой начнет меняться сразу после выходных. С начала следующей недели температура в Киеве начнет понемногу падать. И если в понедельник-вторник еще можно будет обойтись без зимней обуви – днем воздух прогреется до совсем не ноябрьских 9 градусов, – то к концу недели лучше утеплиться.



В ночные часы будет морозно – почти во всех областях синоптики прогнозируют минусовую температуру, поэтому зимние ботинки и пуховики придутся в самый раз. В дневные часы согреться тоже уже не удастся. В большинстве регионов прогнозируется всего 2-3 градуса со знаком плюс.