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Украинцы высмеяли нелепый фейк российских пропагандистов

03.11.2018 14:40
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Украинцы высмеяли нелепый фейк российских пропагандистов

 Украинцы в сети высмеяли вранье пропагандистов Кремля о существовании "языковых патрулей" в Днепре. Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкй" в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Ух ты ж блин, какая дичь", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно пост, в котором женщина жалуется, что забирала ребенка со школы и разговаривала с ним на русском языке в Днепре. После этого "языковой патруль" оштрафовал ее на 750 гривен.

Это стало причиной едких насмешек среди пользователей.

"Легко отделалась. Могли и язык вырвать, и кровь у ребенка выпить", - сказал пользователь Аликаб Мугабли.

"Кстати, да. Идея – огонь. Налог на ватность", - подчеркнул юзер Остап Вишня.

"Пусть поменяют методичку. Уже не актуально. Даже самые упоротые кацапоотродье не верит в такое", - сказал пользователь Панда.



Теги: Донбасс, украинцы, пропаганда, фейк
 
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