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Вернусь на ринг, чтобы обновить рекорд: Кличко сделал неожиданное заявление
Единственная мотивация для Владимира в боксе - побить достижение Формана.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) раздумывает о том, чтобы вернуться в бокс для обновления мирового рекорда. Украинец завершил карьеру в 2017 году. В последнем поединке на профессиональном ринге Кличко проиграл нокаутом Энтони Джошуа. Сейчас 42-летний спортсмен занимается благотворительностью и читает лекции студентам в швейцарском университете Санкт-Галлена, а недавно ему поступило предложение из Гарварда.
"Для возвращения в бокс должны быть веские основания. Что-то экстраординарное... Даже невероятное... Я все еще в отменной форме, но не знаю, насколько долго смогу поддерживать себя в таких же кондициях. Но если мне выполнится 45-46 лет, а форма никуда не денется, то я обязательно подумаю над тем, чтобы обновить рекорд – стать самым возрастным чемпионом мира в хэвивейте. Я имею в виду, что для меня осталась только одна мотивация – побить рекорд Формана. Придет время, и я хорошенько задумаюсь над этим", – заявил Кличко.
Джордж Форман в 1994 году отобрал титулы по версиям WBA и IBF у американца Майкла Мурера и в 45 лет стал самым возрастным боксером, завоевавшим титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является Бернард Хопкинс, выступавший в средней и полутяжелой весовой категории. Американец завоевывал чемпионские титулы в 46 и 47 лет, а в 49 объединил титулы.
Ранее мы писали, что Владимир Кличко стал почетным чемпионом WBC. Украинский боксер никогда не владел поясом Всемирного боксерского совета – он принадлежал его брату Виталию. Пояс вручили во время церемонии открытия 56-го конгресса WBC в Киеве.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко, достижение
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