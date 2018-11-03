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Возле Харькова обнаружили бездыханное тело девочки-подростка
Найдена убитой 15-летняя студентка колледжа.
В Харьковском районе полицейские устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции накануне в 20:29.
К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции.
Во время розыскных мероприятий тело девочки было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Вчера в полиции сообщили, что правоохранители разыскивают Онищук Алису Викторовну, 31.03.2003 г.р., жительницу пгт. Бабаи.
"2 ноября 2018 около 7.20 утра Алиса Онищук поехала на учебу в архитектурно-строительный колледж в городе Харькове и до сих пор не вернулась", - говорилось в сообщении.
Теги: Донбасс, смерть, подросток
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