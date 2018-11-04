Экс-посол США в Украине назвал очевидной войну Кремля в Украине

04.11.2018 14:43

Посол США в Украине в 2003-2006 годах, глава Евразийского центра при аналитическом центре Atlantic Council Джон Хербст в интервью «Главкому» заявил, что США не готовы воевать с Россией ради Украины.

«Мы, американцы, не готовы пойти на войну с Россией ради Украины. А без этого нельзя ожидать быстрого выхода россиян из Донбасса. Речь идет о выводе московских войск когда-то в будущем и, по моим данным, они когда-то выйдут, потому что давление Запада не исчезнет. Россияне никак не хотят войны с Украиной», – сказал Хербст.

На вопрос, является ли эффективной работа спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, бывший посол ответил положительно. По его словам, Волкер понимает, что в Донбассе идет война Кремля против Украины, а никакая не междоусобица или гражданская война.

Также он отметил, что Россия совершает серьезные ошибки в Украине.

«Я думаю, они продолжают делать достаточно серьезные ошибки в Украине. Мы знаем, что там есть только один человек, который принимает главные решения, – это Путин. Есть люди, которые с ним общаются об Украине – это Сурков, Глазьев, может, шеф ФСБ Бортников... Думаю, из них только Сурков может хоть что-то понимать об Украине, но не думаю, что это понимание как-то бы влияло на его шефа. Были времена, начиная с лета прошлого года и до января-февраля этого года, когда российские мыслители из таких институтов как МГИМО и Института США начали говорить и писать об Украине реальные идеи. Они поняли, что Россия отнюдь не осуществит то, что хочет осуществить в Украине, – она ​​не будет под кремлевским влиянием. Но эти интересные идеи исчезли в феврале этого года», – сказал Хербст.

Источник : https://dnews.dn