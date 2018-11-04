Киев намерен выбить у Москвы 12 миллиардов долларов: названа причина

04.11.2018 17:12

Компания «Нафтогаз Украины» начала реализовывать «план Б» в связи с тем, что продолжается строительство скандального газопровода «Северный поток – 2» в качестве компенсации, так как с 2019 года через территорию Украины будет прекращен транзит «голубого топлива». Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении российских средств массовой информации. В том числе, глава компании Юрий Витренко заявил, что его «Нафтогаз» прибег к такому шагу, так как существует вероятность того, что транзит голубого топлива Украиной будет остановлен.



«Мы уже инициировали новый арбитраж, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять - это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита после 2019 года», - сказал предприниматель в эфире украинских СМИ.



