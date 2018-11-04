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Повышение тарифов на газ: украинцев готовят к новым неприятностям
Как правительство повысит тарифы на газ для населения.
В Кабинете министров существует основной проект повышения тарифов на газ для населения в два этапа, который в данный момент находится на обсуждении в МВФ. Так, до конца ноября тарифы поднимут примерно до 9 гривен за кубометр, а в апреле 2019 – до 13-14 гривен, пишет Политека.
Об этом сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире одного из украинских телеканалов.
Он отметил, что именно 14 гривен – максимальный тариф, который соответствует ожидаемому кредиторами рыночному уровню.
«Мы увидим два этапа повышения. В октябре-ноябре будет повышение примерно до 8,5-9 тысяч гривен. На апрель 2019 второй этап повышения до рыночного уровня 13-14 тысяч грн», — подчеркнул Корольчук.
29 августа министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что газ для населения достигнет цены в 11 гривен за кубометр. Именно таким образом, повысив тарифы, правительство собирается выполнить требование МВФ о введении рыночной стоимости газа для получения нового кредитного транша.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов
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