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Повышение тарифов на газ: украинцев готовят к новым неприятностям

04.11.2018 07:25
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Повышение тарифов на газ: украинцев готовят к новым неприятностям

Как правительство повысит тарифы на газ для населения.

В Кабинете министров существует основной проект повышения тарифов на газ для населения в два этапа, который в данный момент находится на обсуждении в МВФ. Так, до конца ноября тарифы поднимут примерно до 9 гривен за кубометр, а в апреле 2019 – до 13-14 гривен, пишет Политека.

Об этом сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что именно 14 гривен – максимальный тариф, который соответствует ожидаемому кредиторами рыночному уровню.

«Мы увидим два этапа повышения. В октябре-ноябре будет повышение примерно до 8,5-9 тысяч гривен. На апрель 2019 второй этап повышения до рыночного уровня 13-14 тысяч грн», — подчеркнул Корольчук.

29 августа министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что газ для населения достигнет цены в 11 гривен за кубометр. Именно таким образом, повысив тарифы, правительство собирается выполнить требование МВФ о введении рыночной стоимости газа для получения нового кредитного транша.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов
 
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