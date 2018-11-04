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Резкое похолодание до минус 14 градусов: Украину накроют первые морозы, холода нагрянут совсем скоро
Предстоящая неделя еще порадует украинцев теплом, причем в отдельных регионах температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла. Однако уже с выходных, 10-11 ноября, в страну придут первые морозы. Температура воздуха будет падать, наступят первые зимние холода, передает "Диалог.UA". Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что наряду с теплом Украину "накроют" туманы. Существенных осадков не предвидится. По ее словам, начало недели 5 ноября будет облачным, однако сохранится сухая погода. Воздух днем прогреется до плюс 16 градусов тепла, а в отдельных регионах и до плюс 20. Попрохладнее погода будет на севере и востоке Украины, до плюс 12 градусов тепла. В Киеве - до плюс 13 градусов выше ноля. А вот по словам народного синоптика Леонида Горбаня, в ноябре украинцам стоит ждать серьезных температурных перепадов. Он рассказал "Апострофу", что начало ноября будет с плюсовой температурой. После 9 ноября температура начнет постепенно уходить в минуса, но не более минус 3 ниже ноля. "С 9 по 20 ноября четыре раза столбик термометра будет переходить отметку в 0 градусов: 4 дня плюсовая температура, 4 дня будет держаться "минус", а потом опять "плюс". Но разница температур будет небольшая: от 1-3 мороза до 2-4 тепла", - добавил Горбань. По его словам, после 22 ноября наступит уже серьезное похолодание, оно продержится несколько дней. Ночью температура воздуха будет достигать минус 14 градусов мороза. Однако конец ноября закончится все же плюсовыми температурами.
Предстоящая неделя еще порадует украинцев теплом, причем в отдельных регионах температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла. Однако уже с выходных, 10-11 ноября, в страну придут первые морозы. Температура воздуха будет падать, наступят первые зимние холода, передает "Диалог.UA". Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что наряду с теплом Украину "накроют" туманы. Существенных осадков не предвидится. По ее словам, начало недели 5 ноября будет облачным, однако сохранится сухая погода. Воздух днем прогреется до плюс 16 градусов тепла, а в отдельных регионах и до плюс 20. Попрохладнее погода будет на севере и востоке Украины, до плюс 12 градусов тепла. В Киеве - до плюс 13 градусов выше ноля. А вот по словам народного синоптика Леонида Горбаня, в ноябре украинцам стоит ждать серьезных температурных перепадов. Он рассказал "Апострофу", что начало ноября будет с плюсовой температурой. После 9 ноября температура начнет постепенно уходить в минуса, но не более минус 3 ниже ноля. "С 9 по 20 ноября четыре раза столбик термометра будет переходить отметку в 0 градусов: 4 дня плюсовая температура, 4 дня будет держаться "минус", а потом опять "плюс". Но разница температур будет небольшая: от 1-3 мороза до 2-4 тепла", - добавил Горбань. По его словам, после 22 ноября наступит уже серьезное похолодание, оно продержится несколько дней. Ночью температура воздуха будет достигать минус 14 градусов мороза. Однако конец ноября закончится все же плюсовыми температурами.
Источник: https://www.dialog.
Теги: Украина, Донбасс, погода
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