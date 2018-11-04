Судебные иски по пенсиям переселенцев – выигрышные, но есть проблема

04.11.2018 19:40

Переселенцы, которые обращаются с помощью адвокатов в суд, выигрывают свои дела и доказывают в судебном порядке, что действия управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) были незаконными. Об этом рассказала адвокационный координатор Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Дарина Толкач (на фото).

По ее словам, почти 98-99% всех пенсионных дел переселенцев, с которыми работает БФ «Право на защиту», – выигрышные.

Однако, существует большая проблема с исполнением решений судов. «Поскольку основной линией и Пенсионного фонда, и Министерства социальной политики является фактически использование всех возможностей для того, чтобы сэкономить государственный бюджет. Мы знаем, что Пенсионный фонд дотируется из государственного бюджета, задача как раз – экономить эти средства. И с исполнением решений возникает очень большая проблема. Это отдельные производства, которые занимают огромное количество времени и адвокатов, и юристов для того, чтобы исполнить эти решения», – сказала она.

Но, как отмечает Дарина Толкач, позитивная практика есть. «Хочется понять в диалоге с государственными органами, какую они видят адекватную схему выполнения такой категории решений. Поскольку относительно отдельных категорий пенсионных дел Минсоцполитики разработало уже отдельную процедуру и предусматривается, что в отношении исполнения пенсионных дел внутренне перемещенных лиц может появиться также отдельная процедура. Поскольку на сегодня общая процедура себя зарекомендовала достаточно не эффективно», – отметила правозащитница.

Источник: https://dnews.