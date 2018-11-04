- Украина и Турция договорились о зоне свободной торговл10:13
- Убил и заявил о пропаже: В «ЛНР» нашли скелетированный труп женщины09:41
- Погода в Донецкой области 4 ноября08:24
- Хотел пойти против Пушилина. В Донецке арестовали «депутата ДНР»07:37
- Повышение тарифов на газ: украинцев готовят к новым неприятностям07:25
- Зарплаты в Украине начнут стремительно расти: стало известно, кому повезет больше всех22:45
- Аваков: с 1 января минимальная зарплата полицейского достигнет 9200 гривен21:39
- Пошел на рекорд. Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен доходов20:41
- На Украину обрушилась экологическая катастрофа: в реке заметили гигантское пятно, жители бьют тревогу20:20
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
Убил и заявил о пропаже: В «ЛНР» нашли скелетированный труп женщины
В неподконтрольном украинскому правительству Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) муж задушил жену, избавился от тела и подал в «полицию» заявление о пропаже женщины. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».
Отмечается, что труп женщины обнаружили 30 октября. «Поступило анонимное сообщение о том, что в бывшем каменном карьере, в районе с. Верхняя Краснянка, находится скелетированный труп женщины. Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР обнаружен труп женщины 1964 г.р., которая с 09.10.2018 находилась в розыске, как без вести пропавшая», – говорится в сообщении.
«Смерть наступила в результате асфиксии. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что 07.10.2018, гражданин 1950 г.р., муж потерпевшей, в ходе конфликта задушил ее. Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 94, 95 УПК ЛНР. получены признательные показания, ведется следствие», – заявили в «полиции».
Источник : https://dnews.
Теги: Донбасс, убийство, труп, пропажа
- Убил и заявил о пропаже: В «ЛНР» нашли скелетированный труп женщины09:41
- Луганская ТЭС переходит на газ09:28
- События, как на Донбассе, могут произойти где угодно на постсоветском пространстве, – Лозница09:15
- В Донецкой области больше сотни взрослых привлечены к ответственности за доведение детей до алкогольного опьянения09:00
- Дончане: "Да, мы в оккупации, но на своей земле – в Украине"07:08
- На Донбассе ранены украинские военные21:11
- На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги20:00
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина19:42
- Мариупольцы получат право «прогуливать» работу в случае задержки зарплаты?19:19
- Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой18:59
- Украина и Турция договорились о зоне свободной торговл10:13
- Аннексия Крыма и победа 1945-го, - россияне назвали важнейшие исторические события10:02
- Убил и заявил о пропаже: В «ЛНР» нашли скелетированный труп женщины09:41
- Луганская ТЭС переходит на газ09:28
- События, как на Донбассе, могут произойти где угодно на постсоветском пространстве, – Лозница09:15
- В Донецкой области больше сотни взрослых привлечены к ответственности за доведение детей до алкогольного опьянения09:00
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Погода в Донецкой области 4 ноября08:24
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Хотел пойти против Пушилина. В Донецке арестовали «депутата ДНР»07:37
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца12:02
- Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями11:01
- Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств10:38
- Как не стоит говорить с детьми09:46
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ