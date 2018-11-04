Убил и заявил о пропаже: В «ЛНР» нашли скелетированный труп женщины

04.11.2018 09:41

В неподконтрольном украинскому правительству Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) муж задушил жену, избавился от тела и подал в «полицию» заявление о пропаже женщины. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что труп женщины обнаружили 30 октября. «Поступило анонимное сообщение о том, что в бывшем каменном карьере, в районе с. Верхняя Краснянка, находится скелетированный труп женщины. Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР обнаружен труп женщины 1964 г.р., которая с 09.10.2018 находилась в розыске, как без вести пропавшая», – говорится в сообщении.

«Смерть наступила в результате асфиксии. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что 07.10.2018, гражданин 1950 г.р., муж потерпевшей, в ходе конфликта задушил ее. Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 94, 95 УПК ЛНР. получены признательные показания, ведется следствие», – заявили в «полиции».

Источник : https://dnews.