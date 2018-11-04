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Украина и Турция договорились о зоне свободной торговл
Об этом сообщает "Укринформ".
Об этом в ходе пресс-конференции по результатам заседания Стратегического совета сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели - торгового баланса в объеме $10 млрд", - заявил Эрдоган.
Он указал на то, что Турция развивает отношения с Украиной на уровне стратегического партнерства и высказался относительно важности процесса реформирования в Украине для всего региона.
"Мы искренне следим за процессом реформ в Украине. Успешность Украины в этом пойдет на пользу не только Украине, но и всем странам региона", - сказал Эрдоган.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Украина, Донбасс, Турция, торговля
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