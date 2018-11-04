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В России заявили, что Одесса и Харьков хотят отделиться от Украины

04.11.2018 10:29
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В России заявили, что Одесса и Харьков хотят отделиться от Украины

Ситуация в Украине становится все более напряженной, народ недоволен действиями властей, и Киев пытается скрыть проблему того, что страна может распасться.

Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от российского общественного деятеля Сергея Маркова в программе «60 минут» на телеканале Россия 1. Он считает, что нынешняя политическая элита попросту боится возникновения ситуации, при которой такие города как Одесса и Харьков выступят за проведение свободных выборов. В данном плане Марков похвалил российских дипломатов, отстаивающих права «ополченцев ЛДНР» в ООН.

Марков также заявил, что если появится возможность проведения выборов в Одессе и Харькове вроде тех, что будут проведены в «ЛДНР», если на избирателей не будут давить киевские власти и активисты, то «весь мир увидит истинные желание жителей этих городов». Марков уверен, что харьковчане и одесситы будут голосовать так же, как и жители Донбасса, и они не захотят оставаться в составе Украины. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Одесса, Харьков
 
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